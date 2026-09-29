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Волейбол, мужчины, шансы сборной России на Олимпиаду-2028, изменения после чемпионата Европы

Шансы сборной России попасть на ОИ-2028 стали выше! Как так, ведь команда не играет?
Пётр Кондаков
Сборная России по волейболу
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У подопечных Константина Брянского очень приличный запас в мировом рейтинге.

Мужская сборная Польши по волейболу, выиграв чемпионат Европы, стала шестым участником олимпийского турнира в Лос-Анджелесе и помогла сборной России. Что? Сейчас объясним.

Известна уже половина команд, которые сыграют на Олимпиаде-2028. Помимо поляков, это хозяева — сборная США, а также Япония, Куба, Бразилия и Тунис. Ещё три путёвки уйдут лучшим командам из числа не отобравшихся по итогам чемпионата мира.

Последние три билета получат страны с самым высоким рейтингом после Л