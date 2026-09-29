«Боятся все, конечно же». Русская волейболистка лучшей команды мира — о возвращении России

Волейболистка Екатерина Антропова к 23 годам завоевала титулы олимпийской чемпионки, чемпионки мира, множество клубных трофеев. Но всё это — не в составе сборной России, а в составе сборной Италии, в которой стала одним из лидеров, и в составе «Скандиччи».

Однако теперь экс-россиянка будет защищать цвета турецкого «Экзачибаши». В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Екатерина рассказала о причинах перехода, подвела итоги недавно завершившегося чемпионата Европы, на котором она действовала не на позиции диагональной, на позиции доигровщицы, поделилась ожиданиями от возвращения на мировую арену сборной России и ответила на многие другие вопросы.

Сборная Италии Фото: federvolley.it

«Мы выжали максимум из того, что имели»

— Катя, давай начнём с фразы, которой ты закончила послематчевое интервью на ЧЕ-2026: «Ещё одно лето закончилось». Каким оно было для тебя?

— Хороший вопрос. Я только сегодня позанималась с ментал-коучем по результатам всего лета. Если честно, этот период стал для меня чем-то совершенно новым. Я попробовала себя в другой роли, на абсолютно другой позиции, и это дало мне колоссальный объём знаний.

Самое ценное — возможность взглянуть на площадку под другим углом. Я начала гораздо лучше понимать доигровщиц: что они чувствуют в игре, как воспринимают ситуацию, на что обращают внимание. Это совершенно другой ракурс, и мне было очень интересно прочувствовать всё это изнутри. Конечно, надеюсь, что принимать мячи мне в будущем всё-таки не придется (смеётся), но сам опыт бесценен. Теперь я гораздо лучше понимаю логику защиты, нюансы блока и то, как мыслят игроки на этой позиции. Даже если я больше никогда не буду играть в «четвёрке», эти навыки — мощный инструмент для моей основной роли диагональной. Теперь я знаю, как меня блокируют, что планируют соперницы и как они рассуждают. Это знание точно сделает меня сильнее в моём привычном амплуа.

— Ты не первый раз примеряешь роль доигровщика — дебют в серии А1 был именно на этой позиции.

— Это правда. Кажется, тогда не было кого-то из девочек в доигровке, потому так получилось. Но да, это очень интересный факт, немногие об этом знают. Я даже сама уже начала забывать. То есть я не то чтобы прямо тренировалась как доигровщица и потом меня переставили в диагональ. Нет. Я должна была быть второй диагональной, просто кого-то не было. В итоге почему-то, поставили меня (улыбается).

— Давай о недавнем чемпионате Европы. Скажи, можно ли поздравить тебя и твою команду с серебряными медалями, или это не тот результат, который вы ожидали?

— Думаю, поздравить, конечно, можно. Посмотрите, какая была конкуренция: столько команд бились за медали и даже просто за выход в полуфинал. Если мы начнём принижать значимость серебра, это будет несправедливо не только по отношению к нам, но и ко всем остальным сборным, которые прошли через этот тяжёлый путь.

Безусловно, есть горечь из-за того, что не удалось напрямую отобраться на Олимпиаду. Самое обидное, что прошлогодняя победа на чемпионате мира не давала прямой путёвки, а это сильно меняет всю стратегию подготовки. Если бы мы получили её заранее, можно было бы выстроить тренировочный процесс совсем иначе, более спокойно и планомерно. А теперь приходится перестраиваться, менять планы и снова настраиваться на чемпионат мира, чтобы пробовать пробиться туда.

Можно ли назвать нашу работу выполненной на 100%? Наверное, нет. Но мы выжали максимум из того, что имели в текущих обстоятельствах. У нас было много сложностей: и мой экстренный переход в доигровку, и травма Ловет Оморуйи, и необходимость дать заслуженный отдых четырём ключевым игрокам. Если честно, если бы при всех этих вводных мы ещё и золото Европы забрали, то это было бы что-то за гранью возможного.

Если учитывать все перестановки и нестабильность состава, серебро – достойный результат. Мы сделали всё, что было в наших силах. Я считаю, это хороший итог, исходя из тех условий, в которых мы оказались.

— Ты, пожалуй, единственная, кто без каких-либо прикрас сказала, что «серебро блестит как серебро».

— Потому что первый вопрос сразу после матча был: «Действительно серебро выглядит как золото?» Ну, я не знаю, для кого оно так выглядит. По-моему, серебро – это серебро (улыбается). Это как будто обесценивание серебра как медали. Понятно, что есть вечный спор, что же лучше: серебро или выигранная бронза в последний день. Да, наверное, от бронзы остаются более тёплые воспоминания, но, демонизировать серебро тоже неправильно. Мы рады тому, что есть. Потому что, я знаю, многие даже думали, что мы не пройдём Швецию в четвертьфинале. Однако у нас – серебро, будем работать дальше.

— Но у тебя даже фотографий нет с серебряной медалью. В то время как бронзе в Лиге наций – 2026 ты радовалась.

— Пока что я ещё пишу пост (на момент выхода интервью пост уже опубликован. – Прим «Чемпионата»). Сегодня, до нашего интервью, пыталась что-то написать. К сожалению, очень мало времени на отпуск, всего 10 дней. Поэтому не очень хочется нигде сидеть. Я даже ещё посты ни у кого не читала, ничего не комментировала. Когда так мало времени на отпуск, то хочется просто отдохнуть и никуда не заходить, ничего не смотреть, тем более писать и выбирать фотографии.

То есть сейчас надо быстренько успеть это сделать, потому что завтра уже лечу в Турцию и там уже будет другая информация. Мне нужно успеть за день сделать всё. Так что ничего страшного. Поста не было не потому, что мы не выиграли золото. Мне так в комментариях написали после бронзы Лиги наций: «Где же ты была? Мы очень долго ждали пост». Но я, к сожалению, немножко с опозданием публикую, в своём темпе (улыбается).

«Видела много арен, но такой заполняемости и такого единения не припомню»

— У сборной Италии получились просто фантастические два года: выигранная Олимпиада, чемпионат мира, два пьедестала в Лиге наций. До последнего трофея – чемпионата Европы – вас отделяла буквально партия. Чего же не хватило?

— (Вздыхает). В итальянской прессе было очень много написано, что нам не хватило третьего трофея. У меня такого никогда не было. Для меня каждое лето – чистый лист, новая история. Конечно, побеждать приятно, но у меня никогда не было навязчивой идеи закрыть какой-то гештальт по количеству кубков. Это же бесконечная гонка: выиграешь третий — скажут, что нужен четвёртый, и так до бесконечности. К счастью или к сожалению, мы никогда не зацикливались на статистике, просто выходили и делали свою работу.

Что касается финала с Турцией… Знаете, их главный тренер Даниэле Сантарелли проделал колоссальную работу. Он перепробовал все возможные варианты, менял состав, искал решения – и в итоге нашёл. Меня искренне поразила их ментальная устойчивость. Представьте: проиграть сет с разгромным счётом, а в следующем выйти так, будто ничего не случилось. Это дорогого стоит. Турция всегда была сильна физически, однако в этот раз они показали именно психологическую мощь.

Вообще, тот матч показал всю красоту и непредсказуемость волейбола. Если бы кто-то посмотрел первую партию, где мы доминировали, вряд ли бы он поставил на такой исход. В волейболе красота как раз в этой непредсказуемости: ты можешь остановить игру после любого сета, спросить любого эксперта, что будет дальше, и он вряд ли угадает. В этом виде спорта всё меняется мгновенно. При этом я искренне рада за турчанок. У них выдалось просто идеальное лето. Играть дома при такой сумасшедшей поддержке, когда весь зал поёт гимн в унисон – это непередаваемые ощущения. Я видела много арен, но такой заполняемости и такого единения не припомню. Обычно перед разминкой я стараюсь не отвлекаться, фокусируюсь только на площадке, но тут я не удержалась — смотрела по сторонам, разглядывала трибуны, впитывала эту энергетику. Это было по-настоящему круто.

— Ещё перед матчем ваш тренер Хулио Веласко сказал, что вы будете против всех. Это ощущалось, как дополнительное давление? Или тебе, наоборот, нравится играть при таком большом количестве народа?

— Смотря как играешь (улыбается). В первой партии – кайф. Когда играешь в Турции против Турции и все кричат. Хотя, когда мы выигрывали, то просто наступала тишина. И это настолько приятное ощущение. К сожалению, не получилось выиграть матч в этом году. Когда эти моменты были, то было очень приятное чувство.

Но моменты в финальной игре были разные. Я помню, интересный эпизод был в первой партии, когда был какой-то огромный отрыв, кажется 20:13 в нашу пользу, их игрок забивает мяч, разворачивается к трибунам и начинает кричать, и болельщики подхватывают её эмоции и кажется, что в роли отстающих уже мы. В общем, это помогает команде и оказывает дополнительное давление. А так, когда хорошо играешь, то нравится. Но как только начинаешь проседать, то уже появляется неуверенность в себе и ты уже стоишь и думаешь: «О боже, всё, уберите меня отсюда». В общем, сложно.

— На табло горит 2:1 в пользу Италии. В третьей партии вы устроили настоящий разгром, выиграв 25:12! Не ожидали, что после такого счёта игра пойдёт совсем по-другому сценарию?

— Было такое. Но тут же сам себя одёргиваешь: «Так, всё, не думай об этом». Понятно, что от таких мыслей никуда не деться, однако они не задерживаются. Потому что счёт уже 2:2, впереди пятая партия, и ты просто возвращаешься в игру. Лишние раздумья тут только мешают.

Екатерина Антропова Фото: ADAM IHSE/EPA/ТАСС

— А что насчёт того, что вы, в отличие от Турции, постоянно переезжали: групповой этап в Швеции, затем — плей-офф в Чехии, и конечная точка — Стамбул. Турция же играла на протяжении всего турнира у себя дома. Это как-то влияет на игру команды?

— Не думаю. Например, прошлую Европу мы бо́льшую часть матчей сыграли дома, но нам это не помогло. Не стоит искать причину проигрыша в переездах. Я считаю, что это неправильно. Понятно, что перелёты были, но летали мы хорошо – чартерами, а время в пути было менее двух часов. То есть могло быть хуже. Это не оправдание нашему проигрышу.

Конечно, играть в родных стенах психологически проще. Когда ты дома, рядом семья, друзья, привычный быт – это совсем другие ощущения. Но даже если допустить, что домашняя обстановка даёт какой-то бонус, это не решающий фактор. Взять тот же Макао: мы провели там 20 дней, и это было непросто. Но посмотрите на соперников, они прошли через те же условия, однако смогли победить, пока мы довольствовались третьим местом. Так что всё зависит от нас самих, а не от того, где именно проходит турнир.

— Из интервью с болгарским связующим Симеоном Николовым узнала, что на ЧМ-2025 они не пользовались телефонами. У вас в команде практикуют подобные ограничения или всё проходит в более свободном режиме?

— У меня в детском лагере забирали телефон, в России (улыбается). А так, у нас такого нет. Например, я просто перед играми не заходила в интернет и не читала, что пишут. Только видео смотрела, чтобы немного отвлечься. Потому что если туда погружаешься, то очень много всякой информации, кто и как играет. Хотя и сейчас очень много всего. Это уже скорее личное дело каждого. То есть кому-то, может быть, нравится читать всё, кто-то читает комментарии про себя, про каждые игры. Но я таким не занимаюсь. Мне удобнее так. Предпочитаю, чтобы было спокойно.

— Значит, ты не читала интервью Зорана Терзича, где он высказался про сборные Италии и Турции?

— Нет, не читала. От девочек узнала немного, чтобы быть в курсе последних новостей, но специально не стала углубляться.

— Италия и Турция два года встречаются в финалах и играют яркие пятисетовики. На чемпионате мира победа была на вашей стороне, сейчас успех праздновали турчанки. В чём разница между двумя этими финалами, кроме результата, конечно?

— Мне кажется, что результат – это и есть самая главная разница. Пятый сет – это вообще отдельная игра, где предсказать что-то практически невозможно. Гораздо проще угадать исход матча в целом, допустим, 3:0 или 3:1 в чью-то пользу, чем предугадать, что случится в решающем отрезке.

Взять тот же чемпионат мира: мы тогда поймали кураж, поставили три блока подряд, создали отрыв и выиграли. Сейчас не смогли. В пятой партии у тебя просто нет времени на раскачку или исправление ошибок. Поэтому на чемпионате Европы получился другой результат.

— У итальянских болельщиков сердечко ёкнуло ещё раньше — в четвертьфинальном матче со Швецией.

— Если честно, то всех деталей уже не вспомню. Но одно помню отчетливо: Белла (Изабелла Хок. — Прим. «Чемпионата») выдала какой-то запредельный уровень. Это было удивительно, потому что все понимали, куда пойдёт передача, но остановить её всё равно не могли. По моим ощущениям, за всю игру мы смогли закрыть её блоком от силы пару раз из 70 попыток – это просто не укладывается в голове.

Когда смотришь игру «Конельяно» со стороны, иногда проскакивает мысль: «Ну, может, и я бы так смогла». Но когда ты оказываешься на площадке против неё, понимаешь, что это совсем другой уровень. Она одна билась против всех. Самое забавное, что они практически не задействовали центральных. Я до сих пор не понимаю, как так вышло и почему они выбрали такую тактику.

В начале матча ей очень помогли доигровщицы, за счёт чего игра смотрелась сбалансированно. Но когда наступали решающие моменты, когда нужно было просто взять и забить – она это делала без вопросов. Дальше, конечно, мы подстроились и стало полегче, однако тот отрезок был чем-то невероятным.

«Нужно уметь признавать свои старания, а не только бичевать себя»

— Как относишься к критике, которая появилась после окончания чемпионата?

— На самом деле, всё зависит, от кого исходит критика. Если это конструктив, с которым я сама внутри согласна, то и обиды нет. Например, если мне укажут на ошибки в технике игры в четвёртой зоне, я просто кивну: «Да, вы правы, там действительно есть над чем работать».

Но главный урок этого лета для меня оказался не про чужие слова, а про мои собственные требования к себе. Я по натуре перфекционист: всегда грызу себя, требую большего, хочу быть идеальной. Но когда я начала осваивать новое амплуа, я поняла, что с таким подходом просто «сломаюсь». Нельзя требовать от себя мастерства профи, когда ты только делаешь первые шаги. Я поймала себя на мысли: как бы я вела себя, если бы тренировала новичка? Я бы не стала требовать от него всего и сразу. Я бы поддерживала, давала время на адаптацию, хвалила за маленькие успехи. И тут меня осенило: почему я не могу быть таким же бережным тренером для самой себя? Почему я запрещаю себе быть начинающей?

Пришлось принудительно «убавить громкость» своего внутреннего критика. Если бы я этого не сделала, мне было бы просто страшно выходить на площадку. Да, я знаю свои слабые места, и, скорее всего, всё, что мне писали или говорили со стороны, — это правда. Я и сама это видела. Но я выложилась на максимум в тех условиях, которые у меня были. И давайте будем честны: когда ты узнаешь за день до чемпионата Европы, что меняешь амплуа, в котором не тренировалась полтора месяца, ожидать от себя игры уровня MVP – немного завышенные ожидания. Я сделала всё, что могла в моменте. В итоге мы взяли серебро, и для таких вводных это достойный результат. Нужно уметь признавать свои старания, а не только бичевать себя за несовершенство.

— Летом ты начинала в доигровке, потом тебя вернули на старую позицию, и за день ЧЕ-2026 — снова доигровщица. Как ты справилась психологически? Нужно ведь не просто физически перестроиться, а именно морально настроиться на другую игру. Как получилось так быстро переключаться?

— Во второй раз было объективно тяжелее. Мне невероятно повезло, что прямо перед самым отъездом удалось поработать с ментал-коучем – это стало решающим моментом. Честно говоря, самое сложное – снова найти в себе мотивацию. Пытаться «слепить» из себя кого-то другого, кем ты на самом деле не являешься, — изматывающий процесс. В какой-то момент ловишь себя на мысли: «Зачем я вообще это делаю?» Я ведь и так играла на своём уровне, тренировалась, смотрела разборы, старалась вникать в новые задачи, например, в доигровку. Но внутренний барьер был очень высоким.

Екатерина Антропова Фото: Ferda Demir/Getty Images

Я очень благодарна своему волейбольному агентству, что оно порекомендовало мне специалиста. В тот критический момент он нашёл именно те слова, которые помогли мне собраться и сфокусироваться. Если бы у меня совсем не было желания или веры в успех, я бы сразу честно сказала, что не готова. Но здесь была внутренняя искра, просто нужно было помочь ей разгореться.

Как только мотивация вернулась, работать стало в разы легче. Появился азарт: интересно же проверить себя в новых условиях, посмотреть, получится ли выйти на другой уровень. Я ведь изначально согласилась на эти перемены именно потому, что где-то внутри чувствовала: «А ведь может получиться». Я понимала, что не ноль в приёме, что база есть, и, если приложить усилия, результат будет. В конечном счёте, если бы я не верила в успех, я бы просто не решилась на этот шаг.

— Кроме ментал-коуча, тебя поддерживала твоя мама Ольга Антропова, которую я видела на играх. Она сказала, что главная задача семьи – создать такие условия, чтобы ты могла реализоваться в любой сфере, будь то оригами или экономика. Такая поддержка много значит?

— Мне невероятно повезло, что соревнования проходили именно в Турции — туда смог прилететь и папа. В итоге на трибунах собралась большая часть семьи: мама, папа, моя тётя и сестра бабушки. Я точно знала, в каком секторе они сидят, и чувствовала их горячую поддержку. Это бесценно, когда за тебя так искренне болеют и переживают самые близкие. Конечно, главная опора – мама. Сложно представить, сколько нужно сил, чтобы оставить налаженную жизнь и переехать со мной. Не каждый на такое решится. Сейчас, к сожалению, видимся урывками, буквально по паре дней, но я знаю, что она всегда со мной, даже на расстоянии. Вот и теперь, пока я собираю чемоданы, чувствую её поддержку.

Екатерина Антропова с семьёй Фото: Из личного архива Екатерины Антроповой

— Получается, что в Стамбул ты летишь совсем одна? Например, Вика Кобзарь берёт с собой в Америку собаку.

— Я – нет, кошку оставляю маме (улыбается).

«Не до конца осознаю, что это произошло именно со мной»

— Давай вернемся к сборной. Серия из 39 побед – это просто космос. Даже ваш тренер сказал, что таких длинных циклов в истории волейбола уже давно не было. Вы вообще внутри команды как-то держали это в голове?

— Слава богу, на нас это не оказывало давления. Мне кажется, это один из самых важных моментов: тренер вовремя почувствовал ситуацию и донёс до нас, что все эти разговоры – они только для соцсетей, для красивой картинки. Он дал понять, что никто не ждёт от нас побед только ради того, чтобы поддерживать какой-то рекорд или цифры. К счастью, мы не выходили на площадку с мыслью: «Лишь бы не проиграть, лишь бы не прервать серию». Такого груза ответственности за цифры у нас не было.

— Ты — олимпийская чемпионка, победительница чемпионата мира. Вообще, каково это — быть частью лучшей команды мира?

— Честно говоря, ощущения очень странные. Я до сих пор не до конца осознаю, что это произошло именно со мной. Когда смотришь на других спортсменов, которые ездили на Олимпиады по пять-шесть раз, это кажется чем-то грандиозным и далёким. А когда примеряешь это на себя… ну, как будто это была не я (улыбается). Наверное, полное понимание придёт гораздо позже – может, когда я завершу карьеру или пройдёт ещё несколько лет.

Только тогда, оглядываясь назад, я смогу сказать: «Да, это действительно было со мной, это часть моей жизни».

Единственное, что я уже сейчас чётко понимаю и что меня по-настоящему впечатляет – осознание того, что мы вошли в историю. Вот это чувство действительно особенное.

— Как считаешь, в чём уникальность и сила итальянской сборной?

— На этот вопрос мне всегда сложно отвечать. Думаю, если бы ответ был так прост, то «рецепт» успеха можно было бы легко повторить. А так, каждой команде придётся находить что-то своё, что поможет дать результат.

— Мне интересно, а что происходит в голове у спортсмена после того, как он взял золото? Ведь для многих Олимпиада – финишная черта, предел мечтаний. А ты её уже выиграла, и тебе всего 23. Где теперь взять мотивацию? Как найти новую вершину, когда ты, по сути, уже покорила Эверест?

— Меня часто спрашивают о мотивации, и ответ для меня довольно прост. Мне повезло, что волейбол – командный вид спорта. В индивидуальных дисциплинах, в той же гимнастике или в прыжках в высоту ты один на один с результатом: взял олимпийскую медаль – и можно ставить точку. В волейболе всё иначе. Конечно, побеждает команда, но личный вклад каждого ощущается по-разному. Одно дело – выйти на площадку при двойной замене, и совсем другое – отыграть весь матч в стартовом составе. Это не вопрос того, что сложнее или легче, просто это принципиально разный опыт и разный уровень давления. Естественно, у меня есть амбиции: хочется не просто быть частью процесса, а играть ключевую роль, чувствовать игру от начала до конца.

Пока что мой главный двигатель – развитие. Моя философия проста: я продолжаю, пока чувствую, что становлюсь лучше. В спорте всегда есть энергозатраты, и пока отдача от игры, те эмоции и рост, которые я получаю, перевешивают вложенные усилия – я здесь. Но если я пойму, что старания перестали приносить результат или радость, если этот баланс станет ровным или отрицательным, тогда, наверное, придёт время задуматься о чём-то другом. А пока мне нравится играть, и я продолжаю двигаться вперёд.

— Если можно выбрать: двойная замена или игра в составе, но в четвёртой зоне, что бы ты выбрала?

— Провокационный вопрос, я не буду на него отвечать. Не знаю.

— Зато теперь ты можешь сравнить: выход на площадку с замены и игра «от и до» в составе, но в другом амплуа. Почувствовала разницу?

— Если сравнивать мои ощущения от игры при двойной замене на своей позиции и в основном составе, но в четвёрке, то разница прежде всего в чувстве контроля. Когда я играю в роли диагонального, у меня гораздо больше уверенности в том, что я могу принести команде. Это не значит, что я всё забью, но я точно знаю, что смогу внести свой вклад. В такой роли я чувствую себя более уверенно, потому что понимаю, что могу помочь не только очками, но и своим характером, энергией, взаимодействием с партнёршами на площадке. Даже если не получается изменить ход игры кардинально, я могу внести свежесть, изменить динамику, поддержать команду и создать нужную атмосферу.

В позиции четвёрки всё немного иначе. Там больше приходится помогать другим, отдавать передачи, создавать моменты для сокомандниц. Иногда это значит просто сделать идеальную доводку или пас, который позволит кому-то забить. В такие моменты чувствуешь себя частью команды, понимаешь, что тоже вносишь свой вклад, даже если он не всегда отражается в статистике.

Сейчас, играя диагональной, я уже достаточно опытна и знаю, что могу дать команде стабильность. Мы с тренером по ментальной подготовке работаем над тем, чтобы сохранять постоянство и избегать провалов. Главное – играть ровно, надёжно, а иногда удаётся и добавить что-то большее. Это даёт мне уверенность и помогает чувствовать себя полезной на площадке в любой ситуации.

— Ты сейчас немного слукавила, не назвав свой главный козырь – подачу. Ты так же хороша в этом элементе, несмотря на смену амплуа. Стала лучшей подающей в Лиге наций – 2026 и на недавнем чемпионате Европы.

— Работа над подачей заняла у меня огромное количество времени. Когда я только перешла в доигровку, то подавала значительно хуже, чем в диагонали. Разница была колоссальной: если посмотреть записи начала Лиги наций, то количество эйсов было минимальным. Думаю, дело в специфике позиции.

В доигровке ты постоянно переключаешься: приём, страховка, защита – список задач гораздо шире, чем у диагонального. Там всё проще: ты знаешь свои точки выхода, понимаешь, когда твоя очередь подавать, и успеваешь настроиться. В четвёрке же всё происходит сумбурно. Бывает, только закончился длинный, изматывающий розыгрыш, ты ещё не успела отдышаться, а тебе уже дают мяч: «Давай, иди подавай!» В такие моменты теряется концентрация, и ты просто идёшь и подаёшь, не имея чёткого алгоритма.

Чтобы исправить это, мы с ментал-коучем начали внедрять систему «внутреннего таймера». Суть в том, чтобы создать свой островок спокойствия, несмотря на шум трибун. У меня есть свой набор упражнений, которые выполняю перед каждым вводом мяча в игру: дыхательная пауза, контроль шагов и метод «светофор». Если сейчас проанализировать мои подачи, станет заметно, что по времени они стали практически идентичными. Это не случайность, а результат методичной работы. Раньше, когда я только начинала играть в Италии, я просто сильно била по мячу – это работало, но было нестабильно. Сейчас же наша главная задача – «золотая линия»: отсутствие резких провалов. Молодым игрокам свойственны качели, но я стремлюсь к стабильности. Я очень довольна тем, что удалось наладить этот процесс. Сейчас подача стала для меня не просто механическим действием, а продуманным ритуалом, который помогает сохранять хладнокровие в любой ситуации.

— А как ты пришла к тому, чтобы заниматься с ментал-коучем?

— Мой путь в сборной начался в 2023 году. Помню, как сейчас, первая игра проходила на «Арене ди Верона» — это площадка под открытым небом. Именно тогда я поймала себя на мысли: «Так, стоп. Играть за сборную на открытом воздухе – это совсем другой уровень давления, мне нужна поддержка». Я всегда придерживалась мнения, что психолог нужен не тогда, когда всё уже совсем плохо и ты «сломался». Ждать критического момента – значит, по сути, уже опоздать. Наоборот, важно работать с ментальным состоянием, даже когда ты чувствуешь себя хорошо, чтобы просто быть в ресурсе. Я давно хотела попробовать поработать с ментал-коучем, но всё как-то откладывала.

В 2023-м мне очень повезло: в агентстве, с которым я сотрудничаю, мне порекомендовали специалиста. У нас с первого же занятия сложился отличный контакт. Это ведь большая удача – сразу найти «своего» человека, которому сможешь полностью довериться. В итоге мы работаем вместе уже три года, и это стало для меня важной частью профессиональной жизни.

«Возвращения сборной России боятся все, конечно же»

— В этом году сборные России вернули наконец в международные соревнования. Понятно, как к этому относятся российские спортсмены. А как эту новость восприняли соперники?

— Боятся все, конечно же. Но в тоже время мне будет очень интересно понаблюдать за тем, как российские девушки покажут себя на международной арене. Я искренне рада за них, ведь мы видели, на каком уровне они играют не только в российском чемпионате, но и в других лигах, например, в Турции. Их выступления действительно впечатляют.

Опыт выступлений за сборную даёт огромный толчок в развитии спортсмена. Я сама это хорошо понимаю, ведь игра в национальной команде открывает совершенно новые горизонты. Ты получаешь бесценный опыт, играя с командами из разных стран и сталкиваясь с разнообразными стилями волейбола. Встречи с командами из Японии, Польши, Турции и других стран дают возможность увидеть совершенно разные подходы к игре. Например, турецкий волейбол во многом похож на итальянский, а вот с командами из Азии, такими как Таиланд, ты сталкиваешься с совершенно иным стилем, который раньше даже не мог представить. Это расширяет твои игровые возможности и добавляет новые элементы в технику.

Я помню, как в первый год тренировок меня удивил один эпизод: я прыгала на блок, а Офелия Малинов с другой стороны просто кулаком отбила мяч так, что я даже не ожидала такого приёма. Когда приземлилась, то первым делом спросила: «А так можно было?» (улыбается). Это было для меня настоящим открытием – оказывается, в волейболе можно использовать такие нестандартные приёмы, которые делают игру ещё интереснее и разнообразнее. Именно поэтому я очень рада, что российская команда снова получает возможность участвовать в международных соревнованиях, встречаться с разными стилями и командами. Это бесценный опыт, который поможет им стать ещё сильнее и увереннее. Естественно, соперники испытывают определённый страх перед вашей сборной, ведь они знают, насколько серьёзно вы подходите к игре и как высок уровень ваших игроков.

— Многие отмечают, что основной упор будет на игроков, выступающих за рубежом. Таких как как Арина Федоровцева, Марина Маркова, Татьяна Толок.

— Очень хочется верить, что у них всё сложится удачно. Главное, чтобы на них не давил этот колоссальный груз ожиданий. Например, постоянные разговоры о «40 победах» и прошлых титулах – это огромная ответственность. Понятно, что возвращение в сборную после долгого перерыва – процесс непростой. Нужно снова поймать ритм игры на этом уровне. И очень не хотелось бы, чтобы в случае пары неудачных матчей на них сразу обрушилась критика в духе: «Вот в Турции вы показываете класс, а за сборную – нет». Это было бы просто нечестно по отношению к игрокам. В любом случае за их выступлением будет очень интересно наблюдать, а ещё – интересно сыграть с ними.

«Мне стало слишком комфортно в Италии»

— Почему после пяти успешных лет в Италии ты всё-таки решила сменить чемпионат? И почему для продолжения своей карьеры ты выбрала Турцию?

— Захотелось перемен, хотя уходить из итальянского чемпионата было непросто. Я провела там пять прекрасных лет, и решение о переезде продиктовано вовсе не тем, что мне стало плохо. Наоборот, мне стало слишком комфортно. Я всегда придерживалась идеи, что зона комфорта — не лучшее место для профессионального роста, поэтому где-то внутри жила боязнь стагнации.

К тому же я привыкла к переездам ещё с 14 лет, когда впервые сменила обстановку. Это стало частью меня. В Италии я не видела смысла переходить в другой клуб: мне было настолько хорошо в своей команде, что переход в условный «Милан» или «Новару» казался чем-то искусственным.

Мне всегда была интересна Турция. Это чемпионат, который по-настоящему интригует, особенно если посмотреть на прогресс их сборной и лиги в целом. Конечно, есть разница в структуре чемпионатов: в Италии уровень команд очень ровный, и даже аутсайдер может преподнести неприятный сюрприз – там нельзя расслабиться ни в одном матче. В Турции со стороны кажется, что разрыв между лидерами и остальными клубами чуть заметнее, но именно этот вызов мне сейчас и нужен.

— Ты как-то, кроме чемпионатов Италии и Турции, выделила ещё один, где хотела бы сыграть – японский. Планируешь там оказаться?

— Япония — однозначно одна из трёх стран, где я очень хотела бы поиграть. Однажды я уже была там на Лиге наций, но, к сожалению, график был настолько плотным, что посмотреть ничего не успела. Выходных было слишком мало для полноценного отдыха. Пока это планы на перспективу, однако я очень надеюсь, что когда-нибудь получится их осуществить. Посмотрим.

— Катя, ты сказала, что от России у тебя постоянное стремление куда-то пробиваться и чего-то добиваться. Получается, в Турции ты как раз и будешь бороться за место с Эбрар Каракурт.

— Эбрар в «Экзачибаши» — доигровщица, как и в сборной. У меня конкуренция — болгарская диагональная Ива Дудова.

— В Италии ты входила в число лучших бомбардиров лиги, на подаче – возглавляла рейтинг. Ты вообще следишь за своей индивидуальной статистикой?

— Если честно, нет, особо не слежу. Только в самом конце года, может быть, чуть-чуть заглядываю. Хотя в этом году я прямо очень рада, что у меня получилось ещё и с блоком – это было круто. Помню, как стояла на замене и смотрела на игру с каким-то внутренним страхом. Мы тогда играли последний матч, и тренер решил сделать ротацию, так что основной состав отдыхал, а на площадке были другие девчонки. Я смотрю и думаю: «Боже, пожалуйста, только не в блок!» Я же никак не могла повлиять на ситуацию, просто стояла и думала: «Ну бейте хоть в аут, куда угодно, только не в блок!» (улыбается) А так — понятно, что в конце года все эти красивые награды, «золотые мячи» — это приятно, конечно. Но в остальное время я за статистикой особо не слежу.

Екатерина Антропова Фото: Thomas Tang/Getty Images

— А были какие-то ещё предложения, помимо турецкого клуба? И что стало определяющим фактором, почему ты выбрала «Экзачибаши»?

— Турция была приоритетным направлением, поэтому я рада, что выбрала этот клуб. Очень жду начала работы с итальянским тренером (Джулио Чезаре Бреголи. — Прим. «Чемпионата»). Слышала о нём много разного, но предпочитаю делать выводы самостоятельно. Да, говорят, будет тяжело, но я люблю тренироваться, так что готова к нагрузкам. Мне всегда интересно работать с новыми наставниками: у каждого свой уникальный взгляд на волейбол, свои фишки в тренировках. Это отличная возможность увидеть игру под другим углом и вырасти как профессионал.

«В идеальном мире я могу посидеть в библиотеке, люблю фотографировать»

— Если говорить об уникальном подходе, тренер итальянской сборной Хулио Веласко удивил всех, когда раздал вам книги. Какие книги достались тебе? И прочла ли ты их?

— Мне было даже обидно, что это засняли. Сложилось ощущение, будто мы пытались устроить какое-то шоу или привлечь внимание, хотя на самом деле всё было совсем не так. Мне нравится, когда дарят книги. Сначала мы думали, что нам подарят по одной, а когда поняли, что их целых две – это был полный восторг! Поэтому было немного неприятно, что этот личный момент стал предметом обсуждений. Даже незнакомые люди на улице подходили и спрашивали: «Ну что, как тебе книга?» Это немного смущало.

Что касается самих книг, мне досталась «Девочка» Валерии Пареллы – история про Жанну д’Арк. Это очень интересный взгляд на её биографию. Мне как стороннице феминизма такая интерпретация пришлась по душе, поэтому прочла её на одном дыхании.

А вот со второй книгой — «Вымыслы» Борхеса — всё оказалось сложнее. Я честно пыталась прочесть, но язык оказался тяжеловат, да и сам жанр не совсем мой. Попробую вернуться к ней позже, когда буду в другом настроении, но пока это чтение даётся с трудом.

— Тренер сказал, почему каждому игроку достались определённые книги?

— Он обосновал свой выбор, просто я уже не всё дословно помню. Начнём с первой книги. Я сама давно хотела её купить, видела в книжных. Он об этом знал, потому что я никогда не скрываю своих взглядов на феминизм. Видимо, он запомнил мой интерес и решил сделать такой подарок. А вот насчёт второй книги, я уже точно не вспомню, как именно он аргументировал выбор. Но помню, что какое-то обоснование было, не просто так он её взял (улыбается).

— Кроме необычного подхода с книгами, что можешь сказать про Хулио Веласко как о тренере?

— Как тренер он точно знает, что хочет видеть на площадке. Я бы сказала, что у нас строгая система в волейболе, но, конечно, как он сам и подтверждает, некоторые действия выполняешь на инстинктах и чтении игры.

Хулио Веласко Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

— Можешь назвать свой топ-3 книг, которые советовала бы прочитать?

— Первым делом на ум сразу приходит Фредрик Бакман. Его стиль – отдельный вид удовольствия, особенно эта тонкая ирония. Я начинала знакомство с этим автором на русском, но сейчас чаще читаю на английском или на итальянском, и только потом — на русском. Из последнего у него мне очень понравилась «Тревожные люди» и «Победители», это завершение трилогии «Медвежий угол». Кстати, «Медвежий угол» — это вообще отдельная история, я даже оформляла предзаказ. Помню, такая радость была, когда приехала посылка. Это книги, которые читаются на одном дыхании.

Если хочется чего-то совсем необычного, советую «Почему рыбы не существует» Лулу Миллер. Это странная, почти сюрреалистичная вещь, которую я проглотила буквально за пару дней. Формально это биография учёного-ихтиолога, который открывал новые виды рыб, но по мере чтения автор понимает, что её герой – человек крайне неоднозначный и даже неприятный. Не помню, как она заканчивается, но точно с неожиданным поворотом.

А для тех, кто готов к серьёзным темам, есть «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд. Это тяжёлая антиутопия о мире, где у каждой женщины есть строго заданная роль, а служанки нужны исключительно для продолжения рода. Книга написана очень графично и местами жёстко, поэтому она точно не для всех. Я недавно слушала интервью с Этвуд в книжном клубе Дуа Липы, и она сказала страшную вещь: всё, что описано в романе, когда-то в реальности происходило с женщинами в разных уголках мира. Этвуд просто собрала все эти рассказы в одном месте, чтобы мы могли взглянуть на них со стороны. Это та книга, которая оставляет после себя долгое послевкусие и заставляет о многом задуматься.

— Про книги понятно. А как ещё ты проводишь свободное время без волейбола?

— Довольно просто: неспешный бранч с хорошей книгой в руках. Если поблизости есть парк, где можно прогуляться, то будет просто идеально. Ещё я очень люблю книжные магазины, в которых есть кофейня: там всегда особенная атмосфера, в которой хочется зависнуть на пару часов. В идеальном мире я могу посидеть в библиотеке, чтобы спокойно поучиться, но, к сожалению, получается не так часто, как хотелось бы.

А ещё мне нравится фотографировать. Недавно даже обзавелась новым фотоаппаратом, правда, пока не было времени толком поснимать что-то. Кое-что из моих кадров можно найти в соцсетях. Особенно нравится фотографировать на плёнку.

Екатерина Антропова Фото: Mizuno Italia

— Однако ты не только снимаешь, но и сама снимаешься для рекламы. Твоё взаимодействие с медиа – неотъемлемая часть спорта или больше твоё желание?

— Наверное, микс. Мне всегда нравилось участвовать в съёмках, пробовать себя в роли модели. Например, в рекламе Mizuno всегда интересно сниматься. Недавний опыт с рекламой бренда еды мне тоже зашёл. Но для меня очень важна организация. Я не люблю формат «придумай что-нибудь». Мне гораздо комфортнее, когда есть чёткий план: референс, задача, определённое время. Когда всё структурированно и понятно, я получаю от процесса огромное удовольствие. Наверное, такая любовь к порядку и дисциплине у меня от волейбола. А так, съёмки я бы отнесла больше к спортивной жизнь, чем к какому-то хобби.

— А если бы у тебя была возможность сняться в любой рекламе, то что бы это было?

— Интересный вопрос, даже сразу не ответишь, потому что много чего нравится. Но если выделять что-то одно, то это Maison Margiela. Потрясающий бренд, а их вещи сидят просто идеально. В общем, если говорить про люкс, то для меня это однозначно этот бренд.

— Возможно, представители этого бренда прочтут интервью.

— Надеюсь. Я готова процент заплатить с первой рекламы, если так получится (улыбается).

— Однажды ты сказала, что у игроков должен быть план «Б» по завершению карьеры, и добавила, что могла бы попробовать себя в роли тренера.

— Мне это нравится, и я бы с удовольствием попробовала. У меня уже был опыт летних кемпов: я приезжала туда в качестве приглашённого гостя. Это не совсем тренерская работа в привычном понимании, но мне безумно нравятся сам процесс общения с детьми и возможность им что-то объяснить. Самый классный момент – когда видишь, как у ребёнка что-то не выходит, он расстраивается, а ты подходишь, даёшь какой-то простой совет, поправляешь руки, и вдруг у него всё получается. В этот момент в глазах загорается такая искренняя радость!

Осознавать, что ты приложила к этому руку, что помогла человеку поверить в свои силы.

А ещё я сейчас учусь на психолога. Двигаюсь в этом направлении довольно медленно, но мне очень нравится сам процесс. Посмотрим, куда это приведёт, главное – мне это действительно нравится.