Российские волейболистки сыграют на ЧМ-2027. Вот это возвращение!
Международная федерация объявила список участников, Россия попала на турнир за счёт рейтинга.
Спустя девять лет женская сборная России сыграет на чемпионате мира по волейболу! Международная федерация волейбола опубликовала список 32 команд, допущенных до участия в ЧМ-2027, который пройдёт в США и Канаде, и российская команда – в их числе.
Как Россия получила место на ЧМ-2027
Сборная России получила место на крупнейшем турнире следующего года благодаря рейтингу. Т