Российские волейболистки сыграют на ЧМ-2027. Вот это возвращение!

Спустя девять лет женская сборная России сыграет на чемпионате мира по волейболу! Международная федерация волейбола опубликовала список 32 команд, допущенных до участия в ЧМ-2027, который пройдёт в США и Канаде, и российская команда – в их числе.

Как Россия получила место на ЧМ-2027

Сборная России получила место на крупнейшем турнире следующего года благодаря рейтингу. Т