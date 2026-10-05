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Женская сборная России по волейболу сыграет на ЧМ-2027, где пройдёт турнир, сыграют ли россиянки с флагом

Российские волейболистки сыграют на ЧМ-2027. Вот это возвращение!
Андрей Шитихин
Российские волейболистки сыграют на ЧМ-2027.
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Международная федерация объявила список участников, Россия попала на турнир за счёт рейтинга.

Спустя девять лет женская сборная России сыграет на чемпионате мира по волейболу! Международная федерация волейбола опубликовала список 32 команд, допущенных до участия в ЧМ-2027, который пройдёт в США и Канаде, и российская команда – в их числе.

Как Россия получила место на ЧМ-2027

Сборная России получила место на крупнейшем турнире следующего года благодаря рейтингу. Т