Тютлин: может быть, "Локомотиву" не хватило здорового риска

Нападающий харьковского «Локомотива» Сергей Тютлин объяснил причины поражения своей команды от нижегородской «Губернии» в 11-м туре чемпионата России. Напомним, что российский клуб оказался сильнее в четырёх сетах.

«Волейбол — это игра, это спорт. Думаю, что мы порадовали болельщиков, команду соперников, да и себя тоже. Сложно сказать, чего не хватило для победы в четвёртом сете. Соперник рискнул на подаче, и это принесло ему победу. Может быть, здорового риска не хватило», — приводит слова Тютлина официальный сайт нижегородского клуба.