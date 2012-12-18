Тютлин: может быть, "Локомотиву" не хватило здорового риска
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Нападающий харьковского «Локомотива» Сергей Тютлин объяснил причины поражения своей команды от нижегородской «Губернии» в 11-м туре чемпионата России. Напомним, что российский клуб оказался сильнее в четырёх сетах.
«Волейбол — это игра, это спорт. Думаю, что мы порадовали болельщиков, команду соперников, да и себя тоже. Сложно сказать, чего не хватило для победы в четвёртом сете. Соперник рискнул на подаче, и это принесло ему победу. Может быть, здорового риска не хватило», — приводит слова Тютлина официальный сайт нижегородского клуба.
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