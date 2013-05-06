Акулова: сделали всё, чтобы снизить эффективность атак Гамовой

Связующая столичного «Динамо» Марина Акулова рассказала о победе своей команды над одноклубницами из Казани в первом матче финальной серии чемпионата России. Напомним, что московское «Динамо» выиграло со счётом 3:1

«Проблемы есть ещё с приёмом, а остальное — вы сами, наверное, видели. Тяжело сейчас говорить на эмоциях, очень рады победе. Мы долго готовились к этому. Сделаем всё, чтобы победить соперников и завтра. Гамову закрыть полностью нереально. Но мы сегодня смогли сделать всё, чтобы снизить эффективность её атак», — цитирует Акулову «Р-Спорт».