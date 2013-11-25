Комаров: Тютлин в последние дни тренировался в общей группе

Пресс-атташе московского мужского «Динамо» Михаил Комаров опроверг слухи о том, что у диагонального московского клуба Сергея Тютлина травма.
«На сегодняшний день в команде „Динамо“ только один травмированный игрок — блокирующий Игорь Филиппов. Он получил повреждение ещё летом на сборах молодёжной сборной России. Ему была сделана операция на ахилловом сухожилии. На данный момент гипс уже сняли, и он не хромает, но приступит к тренировкам ориентировочно в январе.
Что касается достаточно большого количества информации, появившейся в прессе о Сергее Тютлине, последние дни он тренировался в общей группе со всей командой. У него со здоровьем всё нормально, и он вместе с командой сегодня в 22:45 вылетает в Харьков, где, возможно, примет участие в игре.
Игра с харьковским „Локомотивом“ не будет простой, мы готовимся к ней серьёзно. Понимаем, что три игрока, которые выступали в Японии, будут достаточно уставшими после длительного перелёта. Их приезд планируется в Харьков к опробованию, 26-го числа. Тренеру Юрию Маричеву придётся решать весьма непростую задачу – выпускать этих ребят или нет. В любом случае, мы рассчитываем на положительный результат матча в Харькове», — цитирует Комарова Sportbox.
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