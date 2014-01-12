Алексеев: в последних турах "Хара Морин" будет бороться за попадание в восьмёрку

Главный тренер «Хара Морин» Сергей Алексеев поделился эмоциями от победы своих подопечных над «Тюменью-ТюмГУ» в матче чемпионата России среди женщин.

«Команды выиграла, мы набрали три очка. Я доволен и поздравляю команду. Сыграли хорошо, и спасибо зрителям, в очередной раз они нас здорово поддерживали. Но всё только начинается, это только середина чемпионата.

Календарь построен так, что у команд, которые не участвуют в еврокубках, появляется перерыв, и его нужно пережить. Нужно найти спарринг-партнёров, чтобы быть в игровом тонусе. И я думаю, что борьба за восьмёрку будет в последних турах», — цитирует Алексеева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.