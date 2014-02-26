Карполь: в противостоянии с "Дрезднером" ещё ничего не потеряно

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь объяснил причины поражения своей команды в первом матче полуфинала Кубка ЕКВ от немецкого «Дрезднера» со счётом 2:3 (26:28, 25:15, 20:25, 25:22, 7:15). Ответная встреча состоится в Германии 1 марта.

«Соперницы сегодня оказали нам серьёзное сопротивление, нам же не хватило энергии и концентрации. У нас ещё есть пара дней на восстановление перед ответной встречей. Мы постараемся решить все проблемы. Ещё ничего не потеряно», — приводит слова Карполя официальный сайт ЕКВ.