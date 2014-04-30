Молибога: второе место для новосибирского "Локомотива" — успех

Заслуженный тренер России Олег Молибога назвал второе место новосибирского «Локомотива» в чемпионате России успехом. Напомним, что в финале новосибирские волейболисты проиграли казанскому «Зениту».

«Никто не ожидал, что „Зенит“ победит без двух игроков основы и станет чемпионом. Отступать казанцам было некуда, и они так настроились на решающие матчи. Когда человеку отступать некуда, он находит в себе силы, которые помогают. Так и получилось. Отметил бы Мэтта Андерсона. Очень прилично провёл всю финальную пульку.

Что касается „Локомотива“ из Новосибирска, то для них второе место — это тоже успех», — цитирует тренера «Р-Спорт».