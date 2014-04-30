Голубев: сезон получился тяжёлым, на четвёрку "Локомотив" наиграл

Либеро новосибирского «Локомотива» Валентин Голубев подвёл итоги сезона, по итогам которого его клуб занял второе место в чемпионате России. Сегодня, 30 апреля, в Екатеринбурге состоялся финальный поединок, в котором новосибирские волейболисты проиграли казанскому «Зениту». Напомним, что третье место заняло «Белогорье».

«Сезон получился тяжёлым. Не было стабильности, но за счёт концовки удалось добавить положительных эмоций. Думаю, на четвёрку мы наиграли», — передаёт слова Голубева корреспондент «Чемпионата» Александр Аксёнов.