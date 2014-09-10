Зе Роберту: должен извиниться перед Гамовой за свои слова

Главный тренер женской сборной Бразилии Зе Роберту извинился перед доигровщицей казанского «Динамо» и сборной России Екатериной Гамовой. Напомним, что южноамериканский специалист заявил, что волейболистка получила грузовик денег за возвращение в национальную команду.

«Гамова была очень вежлива в своём ответе. Это был один из тех моментов, когда мне следовало хранить молчание. Я дал этот комментарий в микс-зоне, а не во время интервью. Кто-то услышал и опубликовал его. Я должен был держать рот на замке. Екатерина права, а я должен извиниться. Решения Гамовой и сборной России — не моё дело», — приводит слова Зе Роберту Globo.