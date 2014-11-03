Волейболистки «Протона» легко победили «Фортуну» в матче Кубка России
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Волейболистки «Протона» одержали победу над иркутской «Фортуной» на старте предварительного этапа Кубка России. Встреча, прошедшая в Саратове, завершилась победой хозяек площадки в трёх партиях. В другом матче Зоны 1 «Уфимочка» проиграла курскому «Политеху» — 0:3 (17:25, 18:25, 24:26).
Завтра, 4 ноября, «Протон» сыграет с казанским «Динамо», а «Фортуна» с «Уфимочкой».
Волейбол. Кубок России. Женщины. Предварительный раунд. Зона 1. Саратов
«Протон» (Саратовская область) — «Фортуна» (Иркутск) — 3:0 (25:15, 25:20, 25:12).
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