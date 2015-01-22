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Талибов: можно сказать, что приехали в Казань в туристическую поездку

Талибов: можно сказать, что приехали в Казань в туристическую поездку
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Старший тренер азербайджанской «Рабиты» Васиф Талибов прокомментировал поражение от казанского «Динамо» в Лиге чемпионов.

«Во-первых, хочу поздравить команду «Динамо»: они очень хорошо сыграли. У нас же ничего не получилось – можно сказать, что мы приехали сюда в туристическую поездку. Ни один из элементов, которые мы разбирали, готовили в течение трёх дней, не удалось сегодня использовать. А когда не используешь домашние заготовки, то против таких хороших команд, как «Динамо-Казань», играть очень трудно.

Когда у вас плохая подача, плохой приём, плохое нападение, то на одной хорошей защите при отсутствии нападения выиграть невозможно», — цитирует тренера официальный сайт казанского «Динамо».

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