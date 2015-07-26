«Пляжники» Алисон и Бруно выиграли турнир «Большого шлема» в Йокогаме

В Йокогаме завершился турнир серии «Большого шлема» по пляжному волейболу. В финале мужского разряда бразильцы Алисон и Бруно разгромили канадцев Чейма Шалка и Бена Сэкстона. Ранее в матче за третье место россияне Константин Семёнов и Вячеслав Красильников уступили дуэту из Австрии.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир «Большого шлема». Йокогама. Япония

Мужчины. Финал

Алисон/Бруно (Бразилия) — Шалк/Сэкстон (Канада) — 2:0 (21:15, 21:15).