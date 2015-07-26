Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Пляжники» Алисон и Бруно выиграли турнир «Большого шлема» в Йокогаме

«Пляжники» Алисон и Бруно выиграли турнир «Большого шлема» в Йокогаме
Комментарии

В Йокогаме завершился турнир серии «Большого шлема» по пляжному волейболу. В финале мужского разряда бразильцы Алисон и Бруно разгромили канадцев Чейма Шалка и Бена Сэкстона. Ранее в матче за третье место россияне Константин Семёнов и Вячеслав Красильников уступили дуэту из Австрии.

Пляжный волейбол. Мировой тур. Турнир «Большого шлема». Йокогама. Япония
Мужчины. Финал

Алисон/Бруно (Бразилия) — Шалк/Сэкстон (Канада) — 2:0 (21:15, 21:15).

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022