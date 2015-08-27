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Уколова и Бирлова проиграли бразильянкам в третьем туре ТБШ в Ольштыне

Уколова и Бирлова проиграли бразильянкам в третьем туре ТБШ в Ольштыне
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В Ольштыне (Польша) продолжается турнир «Большого шлема» по пляжному волейболу. Россиянки Евгения Уколова и Екатерина Бирлова в матче третьего тура в группе A проиграли бразильянкам Лариссе и Талите со счётом 0:2 (18:21, 13:21). Это первое поражение российской пары на турнире. Бразильянки выиграли все три матча на групповом этапе.

Пляжный волейбол. Турнир «Большого шлема». Ольштын (Польша)
Женщины. Группа A. Третий тур
Евгения Уколова/Екатерина Бирлова (Россия) — Ларриса/Талита (Бразилия) — 0:2 (18:21, 13:21).

Турнир в Ольштыне завершится 29 августа.

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Новости. Волейбол