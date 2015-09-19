«Ленинградка» продолжает беспроигрышную серию матчей на Кубке Победы

В четырёх подгруппах четвертьфинальной стадии Кубка Победы среди женских команд состоялись очередные матчи.

Беспроигрышную серию, начатую на предварительном этапе, продолжают волейболистки «Ленинградки», одержавшие шестую победу подряд — теперь над подмосковным клубом «Заречье-Одинцово» — 3:1.

Челябинский «Автодор-Метар», московское «Динамо» и омская «Омичка» выиграли свои первые матчи в 1/4 финала — у «Уралочки-НМТК», «Сахалина» и «Северянки» соответственно. Волейболистки «Сахалина» проиграли второй матч подряд.

Кубок Победы. Женские команды. Четвертьфинал

1-я группа. Ленинградская область

«Заречье-Одинцово» (Одинцово, Московская обл.) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – 1:3 (25:17, 15:25, 12:25, 15:25).

2-я группа. Казань

«Омичка» (Омск) – «Северянка» (Череповец) — 3:1 (24:26, 25:22, 25:18, 27:25).

3-я группа. Саратов

«Сахалин»(Южно-Сахалинск) — «Динамо» (Москва) – 0:3 (17:25, 22:25, 24:26).

4-я группа. Красноярск

«Автодор-Метар» (Челябинск) – «Уралочка-НМТК» (Екатеринбург) – 3:0 (25:22, 25:12, 25:20).