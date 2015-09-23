Алекно: кто сказал, что сборная России сегодня — лучшая сборная в мире?

Главный тренер мужской сборной России Владимир Алекно проанализировал причины неудачного выступления своей команды на Кубке мира в Японии. После поражения от американцев со счётом 0:3 россияне потеряли шансы на попадание в топ-2 и завоевание путёвки на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
«А кто сказал, что мы сегодня – лучшая сборная в мире? Да, Россия в волейболе много выиграла, но теперь побеждают другие. И играют хорошо, лучше нас. Нужно забыть то, что было вчера, не жить воспоминаниями, а побыстрее понять, что мы сегодня собой на деле представляем. Надо работать, искать свежую кровь для команды. Это сложно, рискованно, но иного просто не дано. Турнир показал, что у нас есть два игрока мирового уровня — Михайлов и Мусэрский, а также Тетюхин, который в свои 40 лет сильнее очень многих. Тех, кто его намного моложе.
Я не жалею, что вернулся в сборную России. Это вызов, я был готов к нему и не ждал, что будет просто. Да, получили тут, в Японии, но будем вкалывать. Иного просто не дано», — приводит слова Алекно «Спорт-экспресс».
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