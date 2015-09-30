Сборные Германии и Турции сыграют во втором четвертьфинале чемпионата Европы
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Волейболистки сборной Германии, вице-чемпионки Европы 2013 года, выиграли стыковой матч у национальной команды Венгрии — 3:0 (25:18, 25:17, 25:14) и вышли в четвертьфинал континентального первенства 2015 года, где сыграют против волейболисток Турции.
Этот матч состоится 1 октября в Антверпене (Бельгия).
Полуфиналы будут сыграны 3 октября в Роттердаме (Нидерланды).
Чемпионат Европы по волейболу. Женщины
Финальный этап. Матчи плей-офф
Антверпен (Бельгия)
Германия – Венгрия – 3:0 (25:18, 25:17, 25:14).
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