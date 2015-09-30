Сборные Германии и Турции сыграют во втором четвертьфинале чемпионата Европы

Волейболистки сборной Германии, вице-чемпионки Европы 2013 года, выиграли стыковой матч у национальной команды Венгрии — 3:0 (25:18, 25:17, 25:14) и вышли в четвертьфинал континентального первенства 2015 года, где сыграют против волейболисток Турции.

Этот матч состоится 1 октября в Антверпене (Бельгия).

Полуфиналы будут сыграны 3 октября в Роттердаме (Нидерланды).

Чемпионат Европы по волейболу. Женщины

Финальный этап. Матчи плей-офф

Антверпен (Бельгия)

Германия – Венгрия – 3:0 (25:18, 25:17, 25:14).