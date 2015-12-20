«Югра-Самотлор» победила «Нефтяник» в «Матче Добра»

«Югра-Самотлор» в седьмом туре мужской Суперлиги на своей площадке разгромила оренбургский «Нефтяник» со счётом 3:0. Эта встреча получила название «Матч Добра», потому что все средства, вырученные от продажи билетов, поступят детям, которые лечатся в Окружной клинической детской больнице Нижневартовска.

Стоит отметить, что многие болельщики покупали в кассах Зала международных встреч не столько билетов, сколько им нужно, а нарочито больше. Игроки команды «Югра-Самотлор», а также арбитры матча приняли участие в благотворительной акции. На призыв оказать поддержку больным детям также откликнулись волейболисты, тренеры и целые команды Суперлиги: Евгений Сивожелез, Артём Вольвич, Сергей Савин, Александр Янутов, Андрей Максимов, главный тренер сборной России Владимир Алекно, «Белогорье» и многие другие.

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7-й тур

«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:16, 25:17, 25:17).