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Мутко: ВФВ подала протест в связи с событиями матча в Стамбуле

Мутко: ВФВ подала протест в связи с событиями матча в Стамбуле
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Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что Российская федерация волейбола подала протест в связи с инцидентом во время игры между турецким «Галатасараем» и краснодарским «Динамо» в первом матче финального кубка ЕКВ.

«Могу сказать, что, естественно, федерация подала соответствующий протест с требованием принятия дисциплинарных мер ответственности к хозяевам. Это, конечно, беспрецедентный случай, когда имеет место такое хамское поведение болельщиков по отношению к команде, тем более женской.

Вместе с тем надо сделать всё, чтобы мы не уподоблялись и никаких ответных мер не предпринимали. Надеюсь, что болельщики нашего замечательного клуба в Краснодаре очень достойно поддержат свою команду, лучше — побеждать с результатом», — приводит слова Мутко «Интерфакс».

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