Салпаров поможет «Нефтохимику» в Кубке Болгарии

Либеро казанского «Зенита» Теодор Салпаров подписал недельный контракт с болгарским клубом «Нефтохимик», сообщает «Спорт Бизнес Online». Волейболист призван помочь команде из Бургаса успешно выступить в национальном кубке, решающая стадия которого начнётся 25 апреля в Бургасе и Дупнице.

В минувшем сезоне Салпаров выступал за «Зенит» только в Лиге чемпионов, где помог подопечным Владимира Алекно завоевать титул. В чемпионате России Теодор не выходил на площадку из-за лимита на легионеров.