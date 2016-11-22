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Известный итальянский тренер возглавил клуб второго дивизиона чемпионата Польши

Известный итальянский тренер возглавил клуб второго дивизиона чемпионата Польши
Волейбол / Международный волейбол

Известный итальянский тренер Алессандро Чиаппини возглавил женский клуб «Проксима» из Кракова, выступающий во втором дивизионе чемпионата Польши, сообщает Przeglad Sportowy. После восьми туров команда занимает четвёртое место, а задачей нового наставника будет вывести её в Орлен-лигу.

Чиаппини с 2010 по 2012 годы тренировал «Трефль», с которым выиграл золотые и серебряные медали чемпионата Польши. Кроме того, в его послужном списке работа в женской сборной Турции. На клубном уровне последний раз он работал в сезоне-2014/15, когда возглавлял итальянский «Конельяно».

Источник: Przeglad Sportowy Сообщить об ошибке
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