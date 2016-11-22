Известный итальянский тренер возглавил клуб второго дивизиона чемпионата Польши

Известный итальянский тренер Алессандро Чиаппини возглавил женский клуб «Проксима» из Кракова, выступающий во втором дивизионе чемпионата Польши, сообщает Przeglad Sportowy. После восьми туров команда занимает четвёртое место, а задачей нового наставника будет вывести её в Орлен-лигу.

Чиаппини с 2010 по 2012 годы тренировал «Трефль», с которым выиграл золотые и серебряные медали чемпионата Польши. Кроме того, в его послужном списке работа в женской сборной Турции. На клубном уровне последний раз он работал в сезоне-2014/15, когда возглавлял итальянский «Конельяно».