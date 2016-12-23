«Бенфика» вновь победила «Нефельс» в 1/16 финала мужского Кубка Вызова

22 декабря состоялись три ответных матча 1/16 финала Кубка Вызова среди мужских команд. В частности, португальская «Бенфика» вновь в пяти сетах одолела швейцарский «Нефельс» и вышла в следующий этап соревнований.
Мужчины. Кубок Вызова. 1/16 финала. Ответные матчи
«Люботен Феризаж» (Косово) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 0:3 (19:25, 22:25, 21:25).
Первый матч: 0:3.
«СИП Семпетер» (Словения) — «Центрометал» (Хорватия) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:15).
Первый матч: 2:3.
«Нефельс» (Швейцария) — «Бенфика» (Португалия) — 2:3 (21:25, 25:23, 25:21, 30:32, 12:15).
Первый матч: 2:3.