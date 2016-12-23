Косарев: считаю, что ни в одном элементе «Белогорье» не провалилось

Старший тренер «Белогорья»прокомментировал победу над турецким «Халкбанком» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:14, 30:28, 25:21).«Игра получилась, результат 3:0. Но наше состояние сегодня было не оптимальным, так как ребята долго восстанавливались после тяжёлого перелёта из Сургута. Собрались сегодня, насколько смогли, настолько и показали свой волейбол. Сегодня тяжело отметить кого-то одного, провалов не было, все сыграли очень хорошо. Я ещё не видел статистику, чтобы посмотреть количество своих ошибок, так как в последнее время это наша проблема. Но сегодня, я считаю, ни в одном элементе мы не провалились», — цитирует Косарева официальный сайт «Белогорья».