Николь Фосетт расторгла контракт с турецким клубом, в который перешла этим летом

30-летняя американка, чемпионка мира — 2014, расторгла контракт с турецким клубом «Сарыер Беледьеши» по взаимному согласию и вернулась в США. Причины такого решения Николь неизвестны. Об этом сообщает Voleybolun Sesi.Фосетт стала игроком «Сарыер Беледьеши» только этим летом. Клуб ставил перед собой достаточно высокие задачи, но очень неудачно выступал в национальном чемпионате, одержав всего 3 победы в 11 матчах. Возможно, это стало одной из причин решения сторон о досрочном прекращении сотрудничества.