«Югра-Самотлор» потерпела 8-е поражение подряд, проиграв «НОВЕ»
В матче 13-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги волейболисты «Югры-Самотлор» из Нижневартовска потерпели восьмое поражение подряд, в четырёх сетах уступив новокуйбышевской «НОВЕ». «Югра-Самотлор» с 13 очками занимает 10-е место в турнирной таблице, а «НОВА», набрав 17 очков, идёт восьмой. Лидирует казанский «Зенит», выигравший 12 матчей из 12.
Чемпионат России по волейболу. Мужчины. Суперлига. 13-й тур
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «НОВА» (Новокуйбышевск) — 1:3 (25:22, 16:25, 20:25, 25:27).
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