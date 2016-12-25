Константинов: «Кузбассу» в матче с «Локомотивом» не хватало Полетаева

Новосибирский «Локомотив» завершил первый круг чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги победой над «Кузбассом» (3:0), 11-й в 13 проведённых матчах. Встречу прокомментировал главный тренер «железнодорожников»«Для обеих команд это была особая игра — сибирское дерби. Очень хорошо, что мы его выиграли. Я ожидал какого-то спада после Кубка России, но этого не произошло. 3:0 – хороший результат, хотя качество игры я бы не сказал, что было лучшим. «Кузбасс» своего лучшего волейбола не показал. Возможно, им не хватало Полетаева. Шкулявичус тоже неплохой диагональный, но ему нужно время, чтобы набрать игровой ритм», — приводит слова Константинова официальный сайт «Локомотива».