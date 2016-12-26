Кротков: «Зенит» выполнил всё, что запланировал на матч с краснодарским «Динамо»

Либеро «Зенита»прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» в матче 13-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу казанцев.«Команда полностью выполнила установку тренера. У нас были определенные договоренности перед игрой, и мы со всем справились сегодня. „Зенит“ выполнил всё, что запланировал. Начало партий было ровным, а потом сказывался наш класс, настрой на игру», — приводит слова Кроткова сайт Всероссийской федерации волейбола.