Брянский: думали, что «Югра-Самотлор» сама всё отдаст, но так не бывает

Главный тренер новокуйбышевской «НОВЫ»прокомментировал победу над «Югрой-Самотлор» из Нижневартовска в матче 13-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу «НОВЫ», хотя первая партия осталась за «Югрой-Самотлор».«Мы начали хорошо, бодро, уверенно. Думали, что противник сам всё отдаст. Но так не бывает. „Самотлор“ — очень хорошая команда, боевитая. С ней интересно играть. Пришлось мне в ходе партии взбодрить команду», — приводит слова Брянского сайт Всероссийской федерации волейбола.