Мельничук: Крикун три раза попал в блок и скис, Захаров сегодня улетел в космос

Главный тренер «Югры-Самотлор»рассказал, чего не хватило его команде в матче 13-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги с «НОВОЙ» (1:3). По словам специалиста, в его команде не было нападающих, готовых биться. Отдельно от Мельничука досталось«Не хватило нападающих, которые готовы биться. Крикун три раза попал в блок и скис. Захаров сегодня улетел в космос. Пробовал «скамейку». Что-то удалось нащупать только в четвёртой партии, поэтому завязалась борьба. Пока не начнём забивать мячи, сложно будет выигрывать. Нужно увеличивать мощь атаки», — приводит слова Мельничука сайт Всероссийской федерации волейбола.