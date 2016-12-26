Ярёменко — о «Зените»: в волейболе нет команды, обыграть которую невозможно

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), курирующий мужские команды, прокомментировал доминирование «Зенита» в первом круге чемпионата России сезона-2016/17.«Иногда кажется, что “Зенит” в российском чемпионате никому не обыграть. Но некоторые матчи показывают, что при грамотной постановке игры бороться с казанским суперклубом можно. Вспомнить хотя бы недавний полуфинал Кубка России — динамовцы в двух партиях проиграли лишь два очка. Возможно, им не хватило стабильности или какой-то изюминки. Наверное, тренерам стоит думать не о том, какой сильный “Зенит”, а о том, что в волейболе нет команды, обыграть которую невозможно. Просто нужно подобрать ключики.Такой отрыв “Зенита” на старте чемпионата можно объяснить тем, что главной задачей команды на этот сезон была победа в клубном чемпионате мира. Он проходил осенью, поэтому и работа строилась так, чтобы выйти на пик формы раньше. У других клубов цели другие — Кубок России и решающие игры Суперлиги и еврокубков. Может быть, именно поэтому на сегодняшний день такой отрыв Казани от всех остальных», — приводит слова Ярёменко «Спорт-экспресс».