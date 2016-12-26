«Динамо» надеется заиграть диагональную из Доминиканы на «Финале четырёх» КР

Главный тренер московского «Динамо»заявил, что надеется заиграть диагональную сборной Доминиканской Республикина «Финале четырёх» Кубка России, который стартует 27 декабря в Казани.«Мы постараемся, чтобы она Бетания де ла Крус в Казани сыграла. Конечно же, вместо Александры Црнцевич – мы не можем заявлять в российских турнирах трёх иностранок. Но у нас ещё есть Лига чемпионов. Нужна ли она нам? Пока об этом рано говорить, надо смотреть. Всё получилось неожиданно, де ла Крус после операции, но мы надеемся, что нам она поможет», — приводит слова Панченко KazanFirst.Накануне московское «Динамо» объявило о подписании контракта с диагональной сборной Доминиканской Республики Бетанией де ла Крус, которая долгое время не играла из-за травмы. Волейболистка приехала с командой в Казань на «Финал четырех» Кубка России, матчи которого пройдут в Центре волейбола «Санкт-Петербург» 27-28 декабря.