Диагональная «Протона» Алишева не сыграет в «Финале четырёх» Кубка России

Диагональная «Протона»не сможет сыграть в матчах «Финала четырёх» Кубка России по волейболу среди женских команд, который стартует 27 декабря в Казани, об этом стало известно на пресс-конференции, посвящённой предстоящему турниру.«К сожалению, Алишева не будет играть в Казани, она ещё не восстановилась после травмы», – приводит KazanFirst слова главного тренера «Протона»Напомним, «Финал четырёх» женского Кубка России по волейболу пройдёт в Казани 27-28 декабря. В полуфиналах встретятся «Динамо» (Москва) – «Протон» (Саратовская область) и «Динамо» (Казань) – «Енисей» (Красноярск).