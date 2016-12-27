Чернышов: для нового состава «Динамо» это первый титульный турнир в Казани

Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» (Казань)рассказал о готовности к «Финалу четырёх» Кубка России хозяек турнира.«Для нового состава команды это первый титульный турнир, который пройдёт в Казани. Но никакого давления на команду нет. Да, состав у нас обновился, но все девочки – достаточно высокие мастера, и лишняя накачка им только повредит. Поэтому команда готовится в рабочем порядке, всё идёт по плану. Но, естественно, игроки чувствуют внимание и заботу со стороны руководства, казанских болельщиков.По календарю всегда так получается, что финал Кубка России проходит в конце декабря. Понятно, что кому-то может быть тяжело добираться на матчи. Но я думаю, что наши болельщики придут нас поддержать. Мы выиграли на данный момент девять титулов, но при этом восемь из них выигрывали не в Казани. Поэтому сейчас нам очень важно сыграть достойно, и болельщики это понимают. Плюс была проведена достаточно мощная рекламная кампания в городе и в СМИ. В общем, верим, что народ на матчах будет», — приводит слова Чернышова официальный сайт «Динамо».