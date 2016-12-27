Кукушкин: «Протон» всегда играет только на победу

Главный тренер саратовского «Протона» Роман Кукушкин рассказал, как команда настраивается на полуфинальный матч Кубка России с казанским «Динамо» после поражения от подопечных Ришата Гилязутдинова в чемпионате. Полуфиналы Кубка России состоятся 27 декабря.
«Мы всегда играем только на победу. Это не зависит от того, проиграли ли мы в Саратове. Будем выходить на игру с одной целью – победить. А получится ли это, покажет игра», — приводит слова Кукушкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.