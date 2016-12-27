Маричев: во втором круге «Динамо-Москва» будет биться за первое место

Главный тренер московского «Динамо»оценил выступление команды в первом круге чемпионата России. В турнирной таблице Суперлиги столичная команда занимает вторую строчку.«Если смотреть на турнирную таблицу первенства, где мы занимаем вторую строчку вслед за „Зенитом“, то, наверное, можно быть удовлетворёнными. А вот если смотреть на игру, которую показывает команда „Динамо“, то нет. У нас есть в чём можно прибавить, прежде всего в технике и тактике. И это главное, что есть большой потенциал у команды.Мне радостно ещё и потому, что мы играли весь первый круг без иностранцев только российскими игроками. Во втором круге будем биться за первое место. Появился некий фирменный стиль московского „Динамо“ — играть в хороший волейбол без иностранцев!» — цитирует Маричева официальный сайт «Динамо».