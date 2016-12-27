Панченко: удалось разгрузить Гончарову, пасуя часть мячей де ла Круз

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал победу своей команды над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0 в полуфинале «Финала четырёх» женского Кубка России в Казани.«В седьмом туре Суперлиги мы сыграли не самую лучшую свою игру. При этом хорошую игру показала красноярская команда: подняли много мячей. Мы начали нервничать, и пошли ошибки. Сегодня была совсем другая игра. Если мы хотим победить, если нацелены попасть в финал, то нужно было выигрывать – других вариантов просто нет. Я поздравляю свою команду с уверенной победой. Я доволен и отношением игроков, и выполнением тех заданий, которые ставили перед матчем.Сегодня удалось немного разгрузить Гончарову, пасуя часть мячей де ла Круз. Она показала хорошую физическую форму. А так сегодня я не хотел бы никого выделять – хорошо сыграла вся команда», — приводит слова Панченко официальный сайт казанского «Динамо».