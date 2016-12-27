Гилязутдинов: нельзя путать кубковый матч со встречей «регулярки»

Главный тренер казанского «Динамо»поделился впечатлениями от победы своей команды над саратовским «Протоном» в полуфинале Кубка России со счётом 3:1.«Сегодня была отдельная игра – полуфинал Кубка. Нельзя его путать с игрой из «регулярки». Просто противник хорошо играл. И они немного перестроились с последней игры.В третьей партии мы немного сменили свою тактику, и это принесло результат. В принципе мы пытались перестроиться ещё во второй партии, но там были «догонялки». Но уже в третьей партии, благодаря действиям наших девочек, мы смогли уверенно повести», — приводит слова Гилязутдинова официальный сайт клуба.