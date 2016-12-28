Кукушкин: знаю, в чём причина ошибок «Протона», будем исправлять

Главный тренер саратовского «Протона»прокомментировал поражение своей команды от казанского «Динамо» со счётом 1:3 в полуфинале Кубка России.«Динамо» допускало меньше своих ошибок, а мы допустили их немало. В связи с этим произошёл какой-то сбой. Тем более что у нас нет такого профессионального уровня, как у казанской команды. Из опытных игроков у нас только Анна Макарова и Анна-Мириам Гансонре, а остальные все молодые. У них ещё нет такого опыта, чтобы держать игру. Нужно много работать, и с годами это, может, придёт.Статистика показывает, что третью и четвёртую партию мы проиграли в атаке – перестали забивать. Я знаю, в чём причина этих ошибок, будем исправлять", — приводит слова Кукушкина официальный сайт казанского «Динамо».