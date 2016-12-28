Власов: физическую форму за время отсутствия я растерять не успел

Центральный блокирующий новоуренгойского «ФАКЕЛА», в начале ноября получивший разрыв мениска и перенёсший операцию в Германии, поделился впечатлениями после выхода на площадку в матче с московским «Динамо». Подопечныепотерпели поражение со счётом 1:3 (25:27, 18:25, 26:24, 22:25).«Чувствую себя хорошо, колено не беспокоит. После матча тоже всё было в порядке. Я был очень рад вернуться на площадку.Перед матчем с „Динамо“ у меня была одна тренировка с мячом. Но мне уже очень хотелось вернуться в строй. Сложно сказать, доволен я собой после первого матча или нет, я не очень обращал внимания на собственную игру, тренеру здесь, безусловно, виднее. Я просто старался помочь команде, играл с большим удовольствием.Физическую форму я растерять не успел – мне хватило запаса прочности, приобретённого после летних сборов. А вот чтобы вернуть технические кондиции, думаю, нужно ещё поработать около месяца. Сейчас буду по максимуму использовать для этого новогодние праздники, постараюсь кое-что наверстать уже в ближайшее время», — цитирует Власова официальный сайт клуба.