Клюка: запомнился отбор на Олимпиаду — о, да, это было эпично!

Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА»рассказал, какое событие в 2016 году впечатлило его больше всего, а также назвал самый запомнившийся ему матч.«Наверное, должен ответить «Олимпиада», но не отвечу… Запомнился мне отбор на неё – о, да, это было эпично! Кроме того, во время этого отбора меня увидела моя будущая девушка Кристина.Больше всего запомнился финальный матч Европейского квалификационного турнира против сборной Франции», — цитирует Клюку официальный сайт клуба.В финале квалификации сборная России победила французов со счётом 3:1 (14:25, 25:16, 25:23, 25:21).