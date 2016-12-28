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175 лет назад 2016
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Клюка: запомнился отбор на Олимпиаду — о, да, это было эпично!

28 декабря 2016, среда. 13:12. Волейбол
Доигровщик новоуренгойского «ФАКЕЛА» Егор Клюка рассказал, какое событие в 2016 году впечатлило его больше всего, а также назвал самый запомнившийся ему матч.

«Наверное, должен ответить «Олимпиада», но не отвечу… Запомнился мне отбор на неё – о, да, это было эпично! Кроме того, во время этого отбора меня увидела моя будущая девушка Кристина.

Больше всего запомнился финальный матч Европейского квалификационного турнира против сборной Франции», — цитирует Клюку официальный сайт клуба.

В финале квалификации сборная России победила французов со счётом 3:1 (14:25, 25:16, 25:23, 25:21).
Источник: Официальный сайт ВК "Факел" Сообщить об ошибке
Теги
МВК ФАКЕЛ Мужская сборная России - Волейбол Мужская сборная Франции — Волейбол ОИ-2016
Новости. Волейбол
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«Динамо» (Москва)
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«Газпром-Югра»
26 (2%)
«ФАКЕЛ»
82 (6%)
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