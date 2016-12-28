Гидетти объяснил свой уход с поста наставника сборной Нидерландов

Итальянский специалист, который без видимых причин подал в отставку с должности главного тренера женской сборной Нидерландов по волейболу, объяснил свой уход.“Это было самое тяжёлое решение, которое мне пришлось принять в своей жизни. Я оставил отличную команду с изумительными игроками и персоналом в середине успешного пути. Последние два года – это прекрасное время, проведённое с этой командой. Взаимодействие между мной и персоналом, игроками, болельщиками и голландской федерацией волейбола было на самом высоком уровне. Они делали всё, чтобы я чувствовал себя самым счастливым тренером в мире. Я ещё не выбрал, что лучше для меня, я принял решение в интересах моей семьи. Теперь у меня будет гораздо больше времени, чтобы проводить его с моей дочерью Элисон и супругой. Я уверен, что сборная Нидерландов достаточно сильна, чтобы успешно продолжить путь к намеченной цели. Я никогда не забуду эту команду», — приводит World of volley прощальное заявление Гидетти.