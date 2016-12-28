Кукушкин: «Протон» давно не достигал таких высот

Главный тренер саратовского «Протона»прокомментировал третье место, которое его подопечные заняли в «Финале четырёх» Кубка России среди женских команд, выиграв у «Енисея» (3:0).«Любое призовое место в Кубке России очень важно для нас – «Протон» давно не достигал таких высот. Сейчас это важно ещё и психологически, чтобы команда обрела уверенность в себе, потому что мы скомкано начали чемпионат России и до этого неудачно играли с «Енисеем». В принципе две равные команды – соответственно, на нашей стороне сегодня, может, было где-то больше удачи. Может, мы были больше мобилизованы, больше хотели выиграть.В принципе мы всегда были впереди – и в первой партии, и во второй. Просто иногда чуть расслаблялись психологически, были какие-то нелепые ошибки, и поэтому нас догоняли. Но в целом мы всё время диктовали условия и ни разу не отпустили вперёд «Енисей», чтобы потом их догонять», — приводит слова Кукушкина официальный сайт казанского «Динамо».