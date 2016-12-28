Голотов: «Енисей» очень зависим от приёма, у нас нет мощных нападающих

Главный тренер «Енисея»прокомментировал поражение от «Протона» (0:3) в матче за третье место «Финала четырёх» Кубка России по волейболу среди женских команд.«К сожалению, у нас нет в составе Макаровой, которая забивала с 70%-й эффективностью. Такого игрока у нас нет. Мы пытались противостоять общей игрой, но где-то у нас не пошёл приём. А мы очень зависим от приёма, потому что у нас нет таких мощных нападающих, как Гончарова, Василева или Макарова.Даже 4-е место на Кубке России для «Енисея» впервые, но руководство всё равно будет расстраиваться. В чемпионате в Саратове мы до этого выигрывали 3:0, сейчас проиграли 0:3 – это обидно. Но таков спорт. Где-то нам не повезло в концовках партий – особенно в первой. Были свои ошибки, даже грубейшие ошибки. Первая партия всё это в принципе и проявила», — приводит слова Голотова официальный сайт казанского «Динамо».