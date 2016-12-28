Панченко: в концовке 1-й партии совершили 2 глупые ошибки, а они стали решающими

Главный тренер московского «Динамо»прокомментировал поражение от казанского «Динамо» в финальном матче Кубка России по волейболу среди женских команд (1:3).«Сегодня очень хорошо сыграло «Динамо-Казань» – у них получалось практически всё. Они переиграли нас в нападении, плюс мы немножко не справились с приёмом. Наконец, доминиканка де ла Круз попала сегодня в яму, была не в своей тарелке. Всё-таки смена часовых поясов… Может, она и хотела бы сыграть лучше, но так вот получилось.Что случилось с Гончаровой, которая тоже сегодня много ошибалась? Не могу сказать. Может быть, перегорели. Девчонки действительно хотели играть только на победу, но что-то где-то нас подломило. Может быть, в первой партии, где в концовке совершили две глупые ошибки на переходящих мячах. В принципе эта концовка должна была быть нашей, но мы вот так невнимательно отнеслись к этим мячам, а они, возможно, оказались решающими. В принципе в первом сете проиграли-то нормально – 23:25, потом имели преимущество, но, видимо, уже надломились психологически», — приводит слова Панченко официальный сайт казанского «Динамо».