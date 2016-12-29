Филиштинская: никогда не устану выигрывать Кубок России

Связующая казанского «Динамо» Ирина Филиштинская, которая в 2014 и 2015 годах побеждала в Кубке России с краснодарским «Динамо», прокомментировала свою третью победу на турнире.
«Никогда не устану выигрывать Кубок России. От таких побед нельзя устать, их никогда не может быть много. Это то, для чего мы работаем и работали. Чем особенный этот кубок? Он третий. Побед не может быть много.
Волнение присутствует перед каждой игрой, но с первым касанием мяча оно уходит. Ты понимаешь, что не должен совершать ошибок, делать то, что должен. Ты понимаешь, к чему шёл, и это только победа.
В матчах с такими командами никогда нельзя расслабляться, какой бы ни был счёт. Ты можешь вести в счёте, но стоит дать слабину, и соперник этого не простит. Московское „Динамо“ — очень сильный соперник, и ошибки оно не прощает, как показала третья партия. После поражения была злость на соперника, но не было мысли, что мы можем проиграть», — приводит слова Филиштинской «Р-Спорт».