Филиштинская: никогда не устану выигрывать Кубок России

Связующая казанского «Динамо», которая в 2014 и 2015 годах побеждала в Кубке России с краснодарским «Динамо», прокомментировала свою третью победу на турнире.«Никогда не устану выигрывать Кубок России. От таких побед нельзя устать, их никогда не может быть много. Это то, для чего мы работаем и работали. Чем особенный этот кубок? Он третий. Побед не может быть много.Волнение присутствует перед каждой игрой, но с первым касанием мяча оно уходит. Ты понимаешь, что не должен совершать ошибок, делать то, что должен. Ты понимаешь, к чему шёл, и это только победа.В матчах с такими командами никогда нельзя расслабляться, какой бы ни был счёт. Ты можешь вести в счёте, но стоит дать слабину, и соперник этого не простит. Московское „Динамо“ — очень сильный соперник, и ошибки оно не прощает, как показала третья партия. После поражения была злость на соперника, но не было мысли, что мы можем проиграть», — приводит слова Филиштинской «Р-Спорт».