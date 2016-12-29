Мужская сборная России начнёт чемпионат Европы — 2017 матчем с Болгарией

Стало известно расписание мужского чемпионата Европы 2017 года, который пройдёт в Польше с 24 августа по 3 сентября. Сборная России выступит в группе С в Кракове.24 августа россияне в 16:30 по московскому времени начнут матч с командой Болгарии, 26 августа в это же время встретятся со словенцами, а 28 августа в 19:30 мск стартует матч со сборной Испании.Первый раунд плей-офф пройдёт 30 августа, четвертьфиналы намечены на 31 августа, полуфиналы состоятся 2 сентября, а финальные матчи — 3 сентября.