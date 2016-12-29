Скрипак: в Новом году жду мира и спокойствия в родной стране

Украинская связующая «Ленинградки»поделилась яркими воспоминаниями уходящего года, а также поздравила болельщиков с наступающим Новым годом.«В этом году я приехала в Санкт-Петербург и стала выступать за «Ленинградку». Встречать Новый год буду с семьёй, дома, в Запорожье.В Новом году жду мира и спокойствия в родной стране, а болельщикам желаю всего самого хорошего и светлого, здоровья и процветания», — приводит слова Скрипак официальный сайт «Ленинградки».На данный момент команда Александра Кашина занимает девятое место.