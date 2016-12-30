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Мужская и женская сборные Турции обретут наставников 3 января

30 декабря 2016, пятница. 17:57. Волейбол
3 января мужская и женская сборные Турции по волейболу узнают новых наставников, сообщает World of Volley со ссылкой на турецкие СМИ. Турецкая федерация волейбола уже договорилась с известными наставниками для национальных сборных, а контракты будут подписаны одновременно на церемонии, назначенной на 3 января.

Женскую команду возглавит итальянец Джованни Гидетти, который 9 лет работает с «Вакифбанком» и только что расстался с женской сборной Нидерландов. Наставником мужчин станет македонец Йошко Миленкоски, который 5 лет тренирует турецкий клуб «Малие Милли Пиянго».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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