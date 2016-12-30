Кошелева: надеюсь ещё раз победить на клубном чемпионате мира

Нападающая сборной России по волейболу и турецкого «Экзачибаши» Татьяна Кошелева рассказала о причинах переезда в Турцию и жизни за границей.
«Турция для меня является ещё одним важным шагом, к которому я довольно долго готовилась. Конечно, смена страны – шаг весьма непростой. Но мой многолетний опыт мне помогает. Могу точно сказать, что это было правильное решение на 200%.
Прежде всего мне хотелось играть в сильном чемпионате, выступать рядом с сильными партнёрами, мечталось об игровой и финансовой стабильности, чего не было в моей прошлой команде. В Турции я всё это получила и продолжаю получать. Очень была рада победе на клубном чемпионате мира. Это яркое событие, о котором я давно мечтала. Надеюсь, что это произойдёт ещё не раз.
О том, что у Краснодара в прошлом сезоне были финансовые сложности, писали неоднократно. Ни для кого это не секрет. Но я очень благодарна команде и руководству, что они до сих пор пытаются выполнить свои обязательства — на данный момент передо мной почти все долги погашены», — передаёт слова Кошелевой корреспондент «Чемпионата» Александр Аксёнов.
Полностью интервью «Кошелева: переезд в Турцию – абсолютно верный шаг» можно прочитать, перейдя по ссылке https://www.championat.com/volleyball/article-264380-tatjana-kosheleva--o-zhizni-v-turcii.html